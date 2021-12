Mackalister y su mensaje a Jhon Duque: "Su túnel sí le hago"

"Contento con el reconocimiento y con la misma ilusión de empezar este nuevo año al 100% y esperar tener un mejor final. La clave ha sido juntar muchos conceptos que me han dado y hacer caso. El profe Gamero me enfatizó cosas que me habían dicho, pero que en su momento no las tomaba. El profe me ubicó mejor y me dio unas indicaciones precisas", le dijo Mackalister Silva a El Vbar. Hoy fue elegido como el mejor jugador de Colombia en 2021 en una votación del diario El País de Uruguay.

El capitán de Millonarios se refirió sobre el nivel del equipo y cómo afrontarán la Copa Libertadores: "era una meta de nosotros tener intensidad y ritmo de juego. Yo creo que lo logramos, fuimos el equipo con mayor tiempo efectivo de juego en el semestre. Es algo que le falta al fútbol colombiano, intensidad, y sin duda alguna más concentración. Esperamos lo que vamos a representar a Colombia lo mejoremos para tener una presentación digna".

Sin duda que Alberto Gamero ha sido fundamental en la carrera del Mackalister. "Yo molesto al profe Gamero que me enredó desde que llegó a Tolima porque yo jugaba en el 'doble 5' y él no estaba de acuerdo que yo estuviera ahí. Entonces me dijo que tenía que ser un líbero adelantado y me puso de '10'. La paciencia, al profe le gusta mucho el juego de posición y uno no se puede desesperar poque no le llegue el balón", explicó el volante.

Con 35 años una de sus metas pendientes es la Selección Colombia: "hay que trabajar y si llega sería el hombre más feliz porque es un sueño al cual no pienso renunciar independientemente de la edad o lo que se pueda interponer. Trabajando en algún momento llega".

En los últimos días se conoció que Jhon Duque está cerca de ser nuevo jugador de Atlético Nacional. Ante la molestia de algunos hinchas, Silva aclaró que este es un trabajo como cualquier otro y entiende la decisión de su excompañero: "hay que trabajar, todos tenemos necesidades. Ya le dije: 'su túnel sí le hago'".