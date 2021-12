Acusan a Cristiano Ronaldo de romper la armonía en el camerino del United

Manchester United no vive un momento ideal en la Premier League donde está séptimo a 13 puntos del tercero que es Liverpool, aunque tiene 2 partidos menos. En Champions League pasó como primero de su grupo y en octavos de final enfrentará a Atlético de Madrid.

Con la llegada de Ralf Rangnick al banco técnico en reemplazo de Ole Gunnar Solskjær se ha visto algo de mejoría en el equipo. En el último partido 'Los Diablos Rojos' empataron a un gol con Newcastle y se cuestionó el rendimiento de Cristiano Ronaldo.

"Su actitud estaba fuera de lugar. Si soy Rashford, Greenwood y Sancho, tengo miedo de intentarlo. Cada vez que rematan, él levanta los brazos para decir '¿Por qué no me la has pasado?'", dijo Gabriel Agbonlahor en Football Insider. El exfutbolista inglés no se quedó ahí.

"La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente 'tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades", agregó exjugador del Aston Villa.

Manchester United termina el 2021 recibiendo al Burnley e inicia el 2022 enfrentando a Wolverhampton. Agbonlahor culminó diciendo: Si yo fuera alguno de ellos me estaría diciendo 'Oh, ¿Por qué tuvieron que traerlo? Es un jugador increíble que ha tenido una carrera increíble, pero no es el mismo jugador que era".