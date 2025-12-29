Distrito entregó proyecto de ordenamiento y sostenibilidad en playas de Castillogrande

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo y en articulación con el Establecimiento Público Ambiental (EPA), entregó el nuevo proyecto integral de transformación en las playas de Castillogrande, una intervención orientada a mejorar la infraestructura turística, fortalecer la accesibilidad universal, promover la sostenibilidad ambiental y dignificar la actividad turística en este importante sector de la ciudad.

Ordenamiento y recuperación de playas

La iniciativa hace parte de la estrategia distrital de ordenamiento y recuperación de playas, con el objetivo de consolidar a Cartagena como un destino turístico sostenible, organizado y competitivo, tanto para visitantes nacionales como internacionales.

La intervención contempló la renovación de cinco plazas, con el apoyo de artistas locales, integrando expresiones culturales y artísticas que fortalecen la identidad del territorio y embellecen el espacio público. Asimismo, se habilitaron dos plataformas de ingreso universal a la playa, permitiendo el acceso seguro y digno de personas con movilidad reducida y garantizando el disfrute del entorno costero para todos los visitantes, turistas y residentes.

“Cartagena es la ciudad turística por excelencia de Colombia. Es la que el país presume a nivel mundial para atraer millones de visitantes al año, por lo que estamos llamados, como gobierno de la ciudad, a no escatimar esfuerzos para transformar todos aquellos escenarios y espacios olvidados en años anteriores, para embellecerlos y dignificarlos como merecen”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Cartagena recupera su brillo y esplendor. Han sido dos años de trabajo en todos los sectores y rincones de la ciudad para transformar realidades y espacios que lo merecen todo. La ciudad, la naturaleza y el patrimonio han sido por muchos años bastiones generosos que sostienen nuestro turismo, pese a la desidia y el abandono; por ello es tan honroso que por primera vez, en ‘la ciudad de las primeras veces’, donde nada nuevo pasaba, se sienta la transformación con cada entrega diaria u obra que arrancamos, como en este sector de Castillogrande, tan importante para nuestro turismo”.

Como parte del componente ambiental del proyecto, se instalaron más de 25 puntos ecológicos distribuidos entre la playa y las plazas, promoviendo la adecuada disposición de residuos y el fortalecimiento de la cultura ambiental entre residentes, trabajadores del sector y visitantes. De igual manera, se ejecutó el cerramiento completo de la zona intervenida y la renovación del paisajismo, acciones que contribuyen a la protección del ecosistema costero y a una mejor organización del espacio público.

La transformación también incluyó la construcción de un complejo de calistenia y un escalador, nuevos espacios recreativos y deportivos que fomentan la actividad física y el uso saludable del espacio público frente al mar, ampliando la oferta para residentes y turistas.

“Esta transformación en las playas de Castillogrande refleja nuestra visión de un turismo ordenado, sostenible, accesible y humano. Desde la Secretaría de Turismo, en articulación con el EPA, estamos apostándole a dignificar el trabajo de nuestros carperos, a proteger el entorno natural y a ofrecerle a propios y visitantes espacios de calidad que fortalezcan la experiencia turística de la ciudad. Castillogrande hoy avanza hacia un modelo de playa más inclusivo, más organizado y más consciente con su entorno”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

Nuevo mobiliario para los carperos de Castillogrande

En beneficio directo de los actores turísticos, la intervención incluyó la dotación de 164 parasoles y nuevo mobiliario para la operación de playa, impactando positivamente a los 18 carperos pertenecientes a la asociación Asocarvis. Esta acción busca mejorar sus condiciones laborales, fortalecer la calidad del servicio ofrecido a los visitantes y avanzar en la formalización y dignificación del trabajo en las playas.

Con este proyecto integral, la Alcaldía de Cartagena reafirma su compromiso con el ordenamiento turístico, el bienestar de quienes viven del turismo y la protección del entorno natural, consolidando a Castillogrande como un referente de playas organizadas, accesibles y sostenibles en la ciudad.