Gobernadora del Tolima visitó estación de Policía que fue hostigada por las disidencias de las Farc

Tolima

Acompañada de los comandantes de la Sexta Brigada del Ejército Nacional y del Departamento de Policía Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz llegó hasta el corregimiento El Limón, de Chaparral, donde el pasado 7 de diciembre las disidencias de las Farc lanzaron un hostigamiento armado contra la estación de Policía.

En ese centro poblado, el más importante de Chaparral, la mandataria de los tolimenses recorrió sus calles, escuchó a sus habitantes y luego se dirigió al puesto de Policía que fue atacado por el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de alias Iván Mordisco.

“Con ustedes no tenemos más que gratitud, una gratitud inmensa por el trabajo que realizan; por su compromiso, por su esmero, por su sacrificio también; por estar en estas fechas, que son tan especiales para todos, lejos de su familia, y estar hoy aquí cuidando a los colombianos, a los tolimenses; eso no es sino un gesto de compromiso con este país y con esta tierra”, les dijo la gobernadora a los uniformados de El Limón.

La gobernadora también agradeció a los comandantes de la Sexta Brigada del Ejército, coronel Arnold Pérez Linares, y del Departamento de Policía Tolima (e), teniente coronel Sandra Rojas, por atender su solicitud de aumentar el pie de fuerza.

“No tenemos más que gratitud. Vinimos a desearles un año 2026 colmado de grandes bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias; que sea Dios protegiéndonos y salvaguardándonos de todo peligro, de todo mal, y que sea Él también iluminando nuestro camino para poder generar progreso y bienestar a las comunidades de este departamento y de nuestro país. Mil gracias a todos y que Dios los bendiga”, finalizó la gobernadora en el corregimiento de El Limón.

La visita se produjo menos de una semana después de la captura de tres presuntos integrantes del frente Gerónimo Galeano, acusados de perpetrar el hostigamiento contra la estación de Policía de El Limón el pasado 7 de diciembre.