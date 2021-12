Esposa de Jarlan denuncia que el jugador la dejó en la calle con su hijo

En medio de la final de la Liga Colombiana entre Deportes Tolima y Deportivo Cali, se conoció una escandalosa denuncia que envuelve a un jugador de Atlético Nacional. La esposa de Jarlan Barrera publicó una serie de videos que rápidamente se hicieron virales.

A través de Instagram, Ana María Hernández, esposa de Jarlan Barrera, denunció que el jugador de Atlético Nacional la dejó en la calle junto a su pequeño hijo.

"Hoy 22 de diciembre estoy con mi hijo, acabo de llegar y me dicen que no puedo entrar al edificio porque el señor Jarlan Barrera me prohibió la entrada a mi casa", inició la esposa de Barrera.

Le puede interesar:

"No puedo entrar a la casa en la que vivo con mi hijo porque resulta que mi esposo, porque cabe resaltar que estamos casados, no permite la entrada a nuestra casa. ¿Esto es en serio? ¿De verdad? ¿A tu propio hijo lo dejas en la calle? Definitivamente no es posible esto", añade en un texto.

Ana María Hernández relató los problemas con el jugador: "Hace esto porque no le dejo ver al niño, porque no me quiere responder por el niño como tiene que responder. Hace más de seis meses que creí haber llegado a un acuerdo con él, eso valió madres, porque si Jarlan quiere no le pasa un centavo a su hijo".

"He querido callar muchas cosas, ya aguanté demasiado, insultos, de todo. Mi hijo y yo no merecemos esto", continúa.

"Porque no te dejo ver al niño, me escribiste diciéndome que te mandara el niño, y qué, te mando al niño y te aplaudo que no estés respondiendo por tu hijo como deberías. Por eso haces esto, porque te dije que yo no te voy a mandar al niño para que le mandes ropa y eres el mejor papá. Así no funciona ese título, lo siento. Le compro mucha ropa y zapatos, juguetes, y ya. Mi niño es el más feliz del mundo, no", relata.

"Hace días mi hijo me decía 'mamá yo quiero que tengas un novio porque quiero que sea padre', porque no siente que tenga esa figura a su lado. Gracias a Dios mi hijo ha tenido a su mamá, a sus abuelos, a su familia y amor no le ha faltado".

"No soy esta clase de mujer de publicar cosas, pero uno tiene un límite, uno llora de rabia, de impotencia, de tristeza", añade la mujer, mientras que el hijo de Jarlan Barrera le pide a su mamá no llorar más.