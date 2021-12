Matías Mier y una confesión: ¿Jugar en Argentina fue un error?

"Al jugador se le tiene que dar un respaldo de todas las partes", aseguró Matías Mier, en charla con El Alargue de Caracol Radio, sobre su salida de Independiente Medellín y reciente llegada al primer campeón de Colombia, Santa Fe.

El uruguayo de 31 años fue anunciado como nuevo jugador de Independiente Santa Fe este lunes, junto a Wilson Morelo, Wilfrido de la Rosa, Harold Rivera Chavarro y Ezequiel Aguirre.

"Esta oportunidad llega en el momento justo, en el semestre pasado también hubo intenciones de estar acá", explicó Mier.

Le puede interesar:

Su salida de Independiente Medellín causó extrañeza en un buen momento del volante, que optó por tomar la salida hacia Argentina y fichar con Central Córdoba, donde apenas disputó 354 minutos en ocho duelos.

"Creo que al jugador se le tiene que dar un respaldo y cariño de todas las partes, tanto técnicas como gerenciales. Mi salida no fue optada por mí sino que me la planteó el mismo equipo, ahí uno no tiene nada más que hacer", manifestó.

"Mi paso por Argentina lo veo como aprendizaje que me dejó el fútbol, tomar mejores decisiones en salir de un lugar donde uno está en estabilidad, no solo en el fútbol sino también en tu familia. Dejar a Meli acá fue muy duro para los dos, el tema de la distancia", añadió.

Sobre su llegada a Santa Fe, Mier destacó que puede ser importante para el 'cardenal' porque ha conseguido adaptarse a varias posiciones, además de su experiencia.

"Tengo una edad que me permite ver el fútbol de otra manera, posicionarme dentro de la cancha, muchas cosas que de pronto uno como jugador con menos experiencia no tenga, creo que llego en un buen momento de mi carrera", dijo.

"He aprendido a jugar en varias posiciones porque como volante interno me siento cómodo, detrás del 9 me encanta jugar, ahí he estado mucho en mi carrera", agregó.