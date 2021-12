¿Cuándo volvería a jugar James con el Al-Rayyan? Esto dijo el mismo jugador

James Rodríguez informó, a través de su cuenta de Twitch, la fecha tentativa para que reaparezca en los campos de juego con el Al-Rayyan de Qatar, el volante no actúa con su equipo desde el pasado 30 de octubre, en la derrota 2-1 ante el Al-Arabi.

"El 24 de diciembre tengo partido, a las 6:30, ya de Liga porque se venían jugando de Copa, esperemos que pueda jugar ahí", comentó el '10' al ser interrogado por dónde festejaría su Navidad.

Ese día su equipo estará visitando al Qatar SC, a partir de las 10:15AM, hora colombiana.

James, además entregó un breve concepto sobre la final del fútbol colombiano, comentando que para él se definiría este domingo, en el juego de ida en campo del Deportivo Cali.

Sobre su cambio de look, explicó: "los que me siguen saben que me puse el pelo rubio hace como cuatro años, me quería poner el pelo de otro color y el que me lo hizo me dijo por qué no te lo pones azul, aunque ya se está cayendo, creo que me haré un retoque en cuatro días para coger el 24 con el pelito azul".