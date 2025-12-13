Aviones de combate de EEUU volaron cerca a costas venezolanas

Según reportes, cuatro aviones militares estadounidenses fueron detectados sobrevolando zonas cercanas a la costa venezolana , con dos de estas aeronaves aproximándose especialmente a La Orchila, la isla que funciona como búnker y punto de resguardo de Nicolás Maduro.

Según los registros del portal internacional de seguimiento aéreo Flightradar24, el operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aviones de guerra electrónica EA-18G Growler.

El sobrevuelo se registró alrededor de las 16:00, hora local, y mantuvo una trayectoria que llevó a los cazas a operar en espacio internacional, pero muy próximos a aguas territoriales venezolanas.

Cabe recordar que hace tres días, al menos dos aeronaves de este tipo sobrevolaron el Golfo de Venezuela al norte del estado petrolero del Zulia durante 40 minutos, acercándose a tan solo 160 kilómetros de Maracaibo y realizando varias maniobras antes de alejarse de la región.

Su trayectoria fue seguida en tiempo real a través de la plataforma digital FlightRadar24, acercándose al Lago de Maracaibo desde el interior del Golfo y generando atención sobre la frontera marítima norte del país.

Respuesta del Gobierno de Venezuela.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

“Hemos estado viendo las pretensiones de intimidarnos, acercando vectores aéreos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nuestras costas (...) nosotros aquí con mucha humildad les decimos que no se equivoquen con nosotros, nosotros estamos preparados para defender a este país", dijo el funcionario durante un acto por el 47 aniversario del comando de defensa aeroespacial integral, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Padrino López sostuvo que esta acción no va a quebrar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ni al pueblo venezolano.

“Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo, no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas que no nos las tragamos en lo absoluto, para nada", indicó