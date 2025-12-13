Camacol Bolívar analizó el panorama y retos del sector constructor y vivienda en 2025

A pesar de ser un año de pruebas para la construcción y la vivienda a nivel nacional, en Bolívar el 2025 cierra con un panorama positivo y de resistencia para el sector

Las tensiones nacionales y el entorno macroeconómico restrictivo marcaron un periodo de ajustes y retos, que hoy se transformaron en señales de recuperación y un camino más claro para la vivienda formal en el 2026.

Un desplome que golpeó a miles de familias

En el marco de la reciente Junta Directiva del sector constructor, se analizó que entre enero y octubre de 2025 se comercializaron en Bolívar 6.751 unidades de vivienda, lo que representa una disminución del 9,2 % frente a 2024.El golpe más fuerte lo recibió la VIS, cuyos niveles de comercialización cayeron un 29,5 %, afectando de forma directa a centenas de familias cartageneras que aspiraban a consolidar su patrimonio.

La suspensión del programa “Mi Casa Ya” debilitó la demanda y frenó los cierres financieros en todo el país para vivienda VIS. En este sentido, se analizó el comportamiento de otras regiones como Antioquia, con Medellín; Cundinamarca, con Bogotá y Atlántico, con Barranquilla, determinando que también avanzaron en medidas contra cíclicas al crear sus propios subsidios desde los entes territoriales, tomando acciones reactivas positivas para sostener el mercado incluso en escenarios adversos.

Aun así, el departamento mostró un comportamiento destacable en vivienda de segmento medio y alto, representando el 50,3 % del total de ventas y creció cerca del 27 % frente al mismo periodo del año anterior; una cifra que afiliados y miembros de Junta señalan como favorable, en medio del panorama nacional.

“Cartagena sigue siendo un territorio atractivo para la inversión de los hogares de segmento medio y medio-alto. Este dato evidencia que, incluso en los picos difíciles, el mercado elige este destino, lo que lo proyecta y consolida, incluso en medio de coyunturas que parecen desfavorables” señala Irvin Pérez, gerente regional de Camacol Bolívar.

Una propuesta de reactivación desde lo local

La ausencia de una política nacional clara para la vivienda social dejó en evidencia la necesidad de respuestas locales. Cerca del 80 % de los hogares que buscan vivienda en Cartagena necesitan subsidios para completar su cierre financiero, por lo que la actuación regional se volvió imprescindible.

En 2025 Bogotá, Medellín y Barranquilla reportaron signos positivos en venta VIS, siendo las ciudades que mostraron mejor comportamiento a nivel nacional.

“Desde CAMACOL Bolívar, creemos que estos modelos exitosos de inversión propia que otras regiones han implementado para reactivar el mercado VIS deben acapararse, en el Plan de Desarrollo Distrital quedó consignada una gran apuesta, solo se requiere la asignación de los recursos para su ejecución”, precisó Jaime Hernadez presidente de Junta Directiva de Camacol Bolívar.

“La vivienda social no puede seguir perdiendo terreno: es el segmento que más impacta la formalidad urbana, la reducción del déficit habitacional y la movilidad económica de las familias”, agrega el gerente regional de Camacol Bolívar.

Para el 2026 y 2027, el gremio propone una adición de 50.000 millones de pesos como medida complementaria al programa distrital Mi Casa Va, con el objetivo de reactivar la comercialización de vivienda VIS en la ciudad y generar un efecto multiplicador en la economía local: cada vivienda que inicia construcción genera en promedio 3,6 empleos directos.

El programa proyecta 1.390 subsidios para asignación entre 2026 y 2027, acompañados de un incremento en el valor del subsidio distrital:

* 20 SMMLV para vivienda VIS,

* 22 SMMLV para vivienda VIP.

Esta propuesta busca ajustar el subsidio a las condiciones reales del mercado, reducir los altos niveles de desistimiento y fortalecer la sostenibilidad financiera de los proyectos. Un subsidio más robusto significa un cierre financiero más seguro para los hogares y mayor estabilidad para la cadena constructiva.

Al respecto, Irvin Pérez, gerente regional de CAMACOL Bolívar, destacó:“Cada peso invertido en vivienda formal es empleo, es estabilidad y es una familia que deja de esperar. Cartagena tiene la capacidad y el liderazgo para recuperar el ritmo e impulsar la dinámica regional en 2026”.