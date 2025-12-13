Petro visitó Refinería de Cartagena en la instalación de electrolizador que produce hidrógeno verde

El equipo tiene una capacidad de producción de hasta 800 toneladas anuales de hidrógeno verde a escala industrial

Ecopetrol, en su refinería de Cartagena, inició las actividades de instalación del electrolizador de la planta de hidrógeno verde, con Membrana de Intercambio de Protones (PEM por sus siglas en inglés) la de mayor tamaño de Latinoamérica en esta tecnología. Este hito marca el paso a la fase finaldel proyecto Coral,que busca seguir garantizando la calidad en la producción de combustibles a través de este energético de bajas emisiones.

El electrolizador, que es considerado el corazón del proyecto, fue fabricado en Estados Unidos y cuenta con una capacidad de electrólisis de 5 megavatios, lo que le permite producir hasta 800 toneladas de hidrógeno verde al año, para sustituir una cantidad igual de hidrógeno gris en los procesos de conversión de la refinería.

Este equipo de última generación está compuesto por un sistema de purificación de agua que garantiza la calidad requerida para el proceso, un sistema de potencia encargado de adaptar la energía renovable proveniente de la granja solar de la refinería y un sistema de procesos, donde se efectúa la electrólisis, que consiste en la separación de las moléculas de oxígeno e hidrógeno, del agua por medio de la corriente eléctrica.

Como la energía utilizada para su funcionamiento proviene de la radiación solar, el hidrógeno producido por esta planta se considera verde y libre de emisiones de gases efecto invernadero.

“Son 800 toneladas de hidrógeno verde que producirá este electrolizador, que ya hemos aprendido a instalar, a conocer,impulsado por energíalimpia y producidapor energía solar, a través de la articulación que se ha hecho en terrenocon inteligencia artificial colombiana (…) Esta es la planta más grande de hidrógeno verde de América del Sur. Me enorgullece mostrarle a Colombia, porque hablamos de estos hace cuatro años, pero aquí ya no es hablar, aquí ya es una realidad”, puntualizó el presidente de la República, Gustavo Petro, durante la visita que realizó este viernes a la refinería de Cartagena, para dar inicio a las actividades de instalación del electrolizador.

Mientras se desarrolla la fase de acople e interconexión de todos los equipos auxiliares y de balance de planta, se proyecta que la planta entre en operación en el primer semestre de 2026. El hidrógeno verdegenerado tendrá una pureza de 99.99% y evitará hasta 7.700 toneladas de CO2, que equivale a las emisiones que generan 1.650 vehículos al año.

Además de su impacto ambiental, con esta apuesta se impulsa la producción de equipos especializados en Colombia, el uso de inteligencia artificial en la etapade operación y

mantenimiento, el desarrollo de capacidades locales en las comunidades de la zona de influencia, la transferencia de conocimiento y la generación de empleo en Cartagena, priorizando la mano de obra local.

“Un total de 26 megavatios de la Granja Solar de la Refinerías Cartagena alimentan de energía este electrolizador que generará 800 toneladas de hidrógeno verde.Tenemos agua de una pureza altísima, se trata de una tecnología de punta de membrana de intercambio de protones. Este el primer proyecto a escala industrial y es la puerta para que entremos en esa conciencia que necesitamos tener de la descarbonización de nuestras economías, de la protección del medio ambientey de hacer procesos competitivos”, señaló el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

El desarrollo de este proyecto, denominado Coral, permitirá incorporar conocimiento clave sobre el manejode esta tecnología a escalaindustrial en entornoscomplejos, al tiempo que fortalecerá la información necesaria para la estructuración de los casos de negocio con enfoque en exportación.

El Grupo Ecopetrol proyecta el hidrógeno y sus derivados de bajas emisiones como una nueva línea de negocio y un vector energético que transformará el potencial de las energías renovables de Colombia, en moléculas exportables.

Con esta apuesta la compañía se posiciona como líder en el desarrollo de negocios de hidrógeno de bajas emisiones en el país y como un actorrelevante en la generación de este energético a nivel global.