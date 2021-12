En Chile cierran campañas en medio de muerte de viuda de Pinochet

En Santiago, la capital de Chile, murió este jueves Lucía Hiriart, quien tenía 99 años y era la viuda del dictador Augusto Pinochet.

Su muerte se da en un momento intenso a nivel político en el país por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo y ahora se recuerda que ella fue un factor importante en las acciones de Pinochet.

Según escribió el dirigente en sus memorias, ella le dio un empujón para el golpe contra Salvador Allende porque le dijo que sus nietos iban a "ser esclavos si él no tomaba una decisión".

Eso afecta especialmente la campaña de José Antonio Kast, quien ha dicho que admira algunos aspectos de la dictadura de Pinochet. Ahora señaló en ADN Chile que no celebra la muerte de nadie y que no conoció a Hiriart. Además manifestó que no asistirá al funeral porque es un evento privado de la familia.

Mientras tanto el otro candidato, Gabriel Boric, de la izquierda, afirmó que Lucía Hiriart "murió en impunidad a pesar del profundo dolor y división que causó al país". Envió sus respetos a las víctimas de la dictadura y afirmó que no celebra la impunidad ni la muerte.

Los dos candidatos cerraron sus campañas y empieza el silencio electoral hacia el domingo. Boric prometió que si gana las elecciones, ese día no entra él solo al palacio de La Moneda, sino que "entra todo el pueblo". Kast prometió que a Chile "volverán la paz y la esperanza" y agradeció a quienes se han adherido tras la primera vuelta.