Seis meses sin condena: familia de niña asesinada en Girón teme que el acusado quede libre

Bucaramanga

Víctor Colmenares, defensor del caso y quien ha apoyado a la familia de la menor de 8 años, habló en Caracol Radio argumentando que se han aplazado dos veces la audiencia preparatoria contra el acusado de 59 años; quien está recluido en un centro penitenciario de Boyacá.

En agosto fue la primera cita y el abogado de turno Alirio Gualdrón no tenía elementos para su defensa. Audiencia que fue aplazada para esta semana y nuevamente no se realizó por falta de conexión, pues la citas son virtuales.

Cabe recordar que ya pasaron 6 meses tras el feminicidio de Kerly Andreina Cuevas Materán y a la fecha no ha sido condenado el responsable de estos hechos quien era el que le arrendaba la habitación a la madre de la menor en el barrio Rincón de Girón.

“La preocupación es que tenemos hasta el año entrante, a mediados de abril, para que el proceso tenga su curso final porque los términos podrían vencer a esas fechas. El llamado es que se brinden las garantías suficientes para que el proceso se desarrolle de la normal manera, sin más dilataciones”, comentó Colmenares.

De no realizarse la audiencia preparatoria el 13 diciembre a las 4:00 p.m. para pasar al juicio oral, hay riesgos de que el acusado quede en libertad en abril porque vence la medida de aseguramiento.

“Estamos pidiendo la máxima condena de 60 años, por tratarse de un feminicidio agravado. Porque es una niña menor de edad, la sustrajo del barrio con engaños y también hizo una desaparición forzada. La sacó de la casa para cometer el crimen como la muerte, que fue en condiciones bastante lamentables”, agregó el líder social.

Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de este año y en mayo Gualdrón fue presentado ante un juez de control de garantías, momento en el que no aceptó ser el autor del homicidio y se declaró inocente.

¿Cómo está la familia?

El abogado agregó que a la madre de la menor no se le ha brindado apoyo psicosocial, otra situación que los tiene preocupados.

“Para la familia ha sido bastante complejo y doloroso. Ha habido personas que han tratado de revictimizar a la mamá de la niña. Ella pues obviamente se mudó de la casa. No vive en la casa donde ella estaba antes y convivía con el victimario, pero sí, en el tiempo en que ella vivió ahí era muy doloroso salir a la ventana y ver que los demás niños estaban ahí en el parque y pues su niña, ya no estaba, no, eso fue algo muy duro para ella, pues eso también son

una de las razones por las cuales ella se mudó de casa y pues no en los estados y en muchas cosas, pues ella muestra ese dolor que siente mal y lo mismo la familia.