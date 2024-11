Comerciantes esperan lograr el 40 % de las ganancias del año en temporada decembrina

Medellín, Antioquia

Falta una semana para que inicie el mes de diciembre y los comerciantes del centro de la ciudad desde este fin de semana extienden sus horarios y aumentan la mercancía surtida para atender la demanda con la que esperan obtener por lo menos el 40 % de las ganancias totales de todo el año, que no ha sido tan positivo en el tema de ventas.

Lea también: Del 18 % al 72 % aumentó la vivienda turística en Medellín en los últimos 5 años

Así lo manifestó Janeth Zuleta, presidenta de Asoguayaquil, quien confirmó que desde este fin de semana los 2.500 comercios agremiados y las 16 mil unidades productivas que hay en el sector de ‘El Hueco’ y sus alrededores abrirán también los domingos en horario extendido, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, para que los antioqueños aprovechen y hagan sus compras.

“El llamado es a que en Guayaquil, usted encuentra todo, o sea, pregunte por lo que no vea y si no lo encuentran en el sector de ‘El Hueco’, probablemente es porque no existe, o está agotado en el resto de la ciudad o en el resto del país. Todos nuestros comerciantes se vienen preparando desde mitad de año con la mejor disposición, los mejores productos y los mejores precios. Seguimos siendo muy líderes en precios. La mayoría de nuestros comerciantes son importadores directos o fabricantes y mayoristas”, manifestó.

Lea también: Procuraduría solicitó reporte del cumplimiento de acuerdos del Paro minero en Antioquia

Precisamente se espera que esta semana incremente la venta de ropa, debido a la tradición de tener prendas nuevas en las fechas clave de Navidad de y fin de año, y también que las familias compren el denominado traído del niño Dios que en el caso de los más pequeños serán juguetes y piezas didácticas y para los adultos tecnología, ropa, zapatos y accesorios.

Además, la temporada se extiende hasta el final del mes de diciembre, cuando comienzan a vender los útiles escolares para la temporada 2025.