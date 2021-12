En medio de reparos de la oposición, Senado aprueba ascensos de oficiales

La plenaria del Senado aprobó en último debate el ascenso de 46 altos oficiales de la Policía Nacional y la Fuerza Pública, en medio de reparos de la oposición a algunos de los integrantes de las distintas fuerzas que fueron promovidos.



En la sesión presidencial plenaria de este viernes se aprobaron 14 ascensos de la Policía Nacional, 20 del Ejército Nacional, 7 de la Fuerza Aérea y 5 de la Armada Nacional.



Desde la oposición el senador Iván Cepeda pidió, a través de una constancia, frenar el ascenso de los brigadieres generales del Ejército Oscar Reinaldo Rey y Raúl Hernando Flórez, y también de los brigadieres de la Policía Eliecer Camacho Jiménez y Jaime Norberto Mujica.



“El Senado colombiano debería frenar ascensos de todo militar y policía sobre quien exista evidencias de que puede estar implicados en graves abusos, hasta tanto esos señalamientos se investiguen de manera completa, exhaustiva y adecuada, con ello no se mancharía el ascenso que seguramente se merecen muchos de los nombres aquí postulados”, indicó el senador Iván Cepeda en medio de la votación.

Durante el debate el senador Ernesto Macías salió en defensa de los integrantes de la Fuerza Pública y lanzó duras críticas a la postura de la oposición frente a los ascensos de los oficiales.



“Cuando ocurre este debate de los ascensos de los policías y militares de este país, salen las mismas voces con el propósito de hacerle daño al buen nombre de unos altos oficiales de la República. Hablan de denuncias, hablan de investigaciones, hablan de delitos, y resultan que no aportan a las entidades correspondientes a los organismos competentes, no aportan las pruebas. El único propósito es hacerle daño al buen nombre de estos oficiales y a las institucionales que ellos representan”, dijo Macías.



Se retiraron de la sesión dado que la votación se hizo en bloque y no de manera individual.



Los oficiales que ascendieron en primer debate son:



POLICÍA NACIONAL:



1. Al Grado de General del Mayor General PENILLA ROMERO HOOVER ALFREDO.



2. Al Grado de Mayor General del Brigadier General VASQUEZ PRADA MANUEL ANTONIO.



3. Al Grado de Mayor General del Brigadier General SANABRIA CELY HENRY Armando.



4. Al Grado de Mayor General del Brigadier General CAMACHO JIMÉNEZ ELIÉCER.



5. Al Grado de Mayor General de la Brigadier General KURE PARRA JULIETTE GIOMAR.



6. Al Grado de Mayor General del Brigadier General BARRERA PEÑA JESÚS ALEJANDRO.



7. Al Grado de Mayor General del Brigadier General MUJICA JAIME NORBERTO.



8. Al Grado de Mayor General del Brigadier General ALARCÓN CAMPOS RICARDO AUGUSTO.



9. Al Grado de Brigadier General del Coronel CASTELLANOS TUAY TITO YESID.



10. Al Grado de Brigadier General del Coronel TRIANA BELTRÁN CARLOS FERNANDO.



11. Al Grado de Brigadier General del Coronel GONZÁLEZ DELGADILLO WILSON JAVIER.



12. Al Grado de Brigadier General del Coronel ROJAS PABÓN CARLOS HUMBERTO.



13. Al Grado de Brigadier General del Coronel ZAPATA RESTREPO NICOLÁS ALEJANDRO.



14. Al Grado de Brigadier General de la Coronel HERNÁNDEZ GARZÓN SANDRA PATRICIA.



EJÉRCITO NACIONAL:



15. Al Grado de Mayor General del Brigadier General DÍAZ MATEUS JUVENAL.



16. Al Grado de Mayor General del Brigadier General MORA LÓPEZ JORGE EDUARDO.



17. Al Grado de Mayor General del Brigadier General CORREA CONSUEGRA JUAN CARLOS.



18. Al Grado de Mayor General del Brigadier General AYALA AMAYA JAVIER ALBERTO.



19. Al grado de Mayor General del Brigadier General RINCÓN ARANGO CARLOS ALBERTO.



20. Al Grado de Mayor General del Brigadier General REY LINARES OSCAR REINALDO.



21. Al Grado de Mayor General del Brigadier General FLOREZ CUERVO RAÚL HERNANDO.



22. Al Grado de Mayor General del Brigadier General SEPULVEDA CARVAJAL OMAR ESTEBAN.



23. Al grado de Mayor General del Brigadier General HERRERA DÍAZ JORGE HERNANDO.



24. Al Grado de Brigadier General del Coronel GIRALDO JIMENEZ WALTHER ADRIAN.



25. Al Grado de Brigadier General del Coronel ROQUE SALCEDO RICARDO HERIBERTO.



26. Al Grado de Brigadier General del Coronel FAJARDO GONZÁLEZ JUAN CARLOS.



27. Al Grado de Brigadier General del Coronel VERA PELAEZ OSCAR EDUARDO.



28. Al Grado de Brigadier General del Coronel ARIAS RODRÍGUEZ RUDDY SMITH.



29. Al Grado de Brigadier General del Coronel CARRASQUILLA GÓMEZ CARLOS ENRIQUE.



30. Al Grado de Brigadier General del Coronel PRIETO RUÍZ WILLIAN FERNANDO.



31. Al Grado de Brigadier General del Coronel VARGAS MARIÑO MILTON ORLANDO.



32. Al Grado de Brigadier General del Coronel SOTO SÁNCHEZ JOSÉ BERTULFO.



33. Al Grado de Brigadier General del Coronel MEJÍA TORRES FEDERICO ALBERTO.



34. Al Grado de Brigadier General del Coronel GÓMEZ GAMBA FREDDY FERNANDO.



ARMADA NACIONAL:



35. Al Grado de Vicealmirante del Contralmirante ROZO OBREGON JUAN RICARDO.



36. Al Grado de Vicealmirante del Contralmirante REYNA NIÑO HARRY ERNESTO.



37. Al Grado de Brigadier General de Infantería de Marina del Coronel de Infantería de Marina OLAYA QUINTERO RAFAEL.



38. Al Grado de Contralmirante del Capitán de Navío CABRERA MARTÍNEZ NORMAN IVÁN.



39. Al Grado de Contralmirante del Capitán de Navío ORAMAS MALDONADO CARLOS HERNANDO.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA:



40. Al Grado de Mayor General del Brigadier General CÓRDOBA AVENDAÑO LUIS CARLOS.



41. Al Grado de Mayor General del Brigadier General SILVA RUEDA CARLOS FERNANDO.



42. Al Grado de Brigadier General del Coronel BOCANEGRA BERNAL FEDERICO.



43. Al Grado de Brigadier General del Coronel MOSQUERA DUEÑAS JUAN FRANCISCO SANTIAGO MANUEL.



44. Al Grado de Brigadier General del Coronel BUENO PINEDA ADILSON NEVARDO.



45. Al Grado de Brigadier General del Coronel SALAMANCA RODRÍGUEZ EDGAR ALEXANDER.



46. Al Grado de Brigadier General del Coronel CORREA DUQUE FERNANDO.