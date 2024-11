Investigación campaña Petro: Fiscalía citó a declaración a Laura Sarabia y a Armando Benedetti

JUSTICIA

La Fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a entrevista a Laura Sarabia y a Armando Benedetti en el proceso por los audios filtrados en los que se hablaría sobre supuestas ilegalidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Fuentes del ente acusador confirmaron a Caracol Radio que, Sarabia había sido citada el pasado 29 de octubre pero no acudió a la diligencia y solicitó reprogramar la citación. Mientras que, el embajador, Benedetti, fue citado para el 28 de octubre de manera virtual, y no se conectó, ni informó sobre su ausencia.

Se está a la espera de nuevas fechas para qué ambos respondan las preguntas que tienen los investigadores sobre los dineros que se movieron en la costa caribe para la campaña ‘Petro residente en 2022′.

Los audios filtrados:

Fueron publicados en junio del 2023 en un artículo periodístico de la revista Semana. Serían fragmentos de conversaciones entre el embajador Armando Benedetti y Laura Sarabia, quien era jefa de gabinete del gobierno actual.

En ellos, se escucha a Benedetti hacer ciertos reclamos a Sarabia, refiriéndose a los fondos para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Allí el embajador reclama que no se le haya dado un cargo en Bogotá a cambio de la “plata” que logró recoger en la Costa durante la campaña.

“Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos . Si no es por mí, no ganan. Así sea de hipócrita uno va a recibir a la gente”, dice Benedetti en los audios filtrados.

En el resto del material se escucha al político muy molesto y amenaza a Sarabia con contar las cosas que sabe sobre el origen la financiación de la campaña, asegurando que si cuenta lo que sabe “todos se hundirían”.

“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”, dice Benedetti en los audios, quien recrimina a Sarabia los malos tratos y le hace entender que le habían ofrecido en Ministerio del Interior pero que no pudo lograrlo.