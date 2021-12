Petro cuestiona muertes de alias el Paisa y Romaña en Venezuela

En medio de un evento con la precandidata presidencial Francia Márquez, el senador y también aspirante a la Presidencia, Gustavo Petro, cuestionó la confirmación que dieron las autoridades venezolanas de las bajas de Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, y Hernán Darío Hernández, alias el Paisa, en ese país.

"Yo no tengo mayor información, pero no deja de ser paradójico el que estas personas, que resistieron en Colombia durante años, a un Ejército muy experimentado como lo es el colombiano, ahora mueran en manos del Ejército venezolano, que no tiene experiencia. O se volvió muy efectivo, o algo más está pasando; solo que nosotros no lo conocemos", afirmó el líder de la Colombia Humana.

Petro, no obstante, descartó que se tratara de un operativo de las Fuerzas Armadas colombianas. "No creo que venga del Estado colombiano. No puedo adelantar mis suposiciones, porque no tengo elementos probatorios. No creo que sean operaciones en cubierta del Ejército colombiano, porque implica una labor de inteligencia; eso no es al azar, porque sí, sino que es un trabajo de tiempos, lo cual implica permanencia en el territorio, que una operación en cubierta no puede garantizar".

Po ello, el legislador insistió en que "es una paradoja, que durante décadas estas personas, peleando en Colombia, no fueron abatidas, y ahora tan fácilmente lo hayan sido por las fuerzas, aparentemente del Estado vecino. Es paradójico y extraño. Se requiere una alta capacidad militar, que no tuvo el Ejército colombiano en su momento, pero que muchísimo menos tiene el venezolano, en mi opinión. Puedo equivocarme, pero creo que ahí hubo más que un simple azar".

Según pudo establecer Caracol Radio, el asesinato de estos dos disidentes de las Farc fue ordenado por parte de alias Gentil Duarte, debibo a disputas por narcotráfico en territorio venezolano.