Colombianos definen su suerte en la Europa League

Este jueves concluye la fase de grupos de la Europa League, torneo en el que seis colombianos aspiran a los octavos de final o, al menos, a un lugar en la fase preliminar de los octavos.

Para esta edición del certamen, solo los primeros de cada grupo avanzan directamente a octavos, los segundos deberán disputar una eliminatoria ante los equipos que fueron terceros en sus grupos de Liga de Campeones, los ganadores continuarán en la competencia.

Rafael Santos Borré: El Frankfurt, líder del Grupo D con 11 puntos, visita al Fenerbahce. El cuadro alemán asegurará un lugar en los octavos de final con un empate; si pierde, deberá esperar que Olympiacos no derrote al Antwerp. El equipo de Borré ya tiene asegurado, en el peor de los casos, un lugar en la fase preliminar.

David Ospina: Napoli es tercero del Grupo C con 7 puntos y recibirá al líder Leicester City, que suma 8 unidades. Para clasificar directamente a octavos de final la escuadra italiana debe ganar y esperar que el Spartak Moscu no derrote al Legia. En el peor de los casos, una victoria lo dejará en la fase preliminar. Ospina no ha sido habitual titular en esta competencia.

Alfredo Morelos: Rangers es segundo del Grupo A con 7 puntos y visitará al líder Lyon, ya con su plaza garantizada en octavos, tras haber ganado todos los partidos. El conjunto escocés ya tiene fija su clasificación a la fase preliminar del torneo.

Daniel Muñoz, Jhon Lucumía y Carlos Cuesta: El Genk, tercero de su grupo con 5 puntos, aspira únicamente a un lugar en la fase preliminar. Deberá vencer en casa al Rapid Viena y esperar que el Dinamo Zagreb caiga en su visita al West Ham United.

Prográmese con los partidos:

[12:45PM] Fenerbahce Vs. Frankfurt

[12:45PM] Lyon VS. Rangers

[12:45PM] Napoli Vs. Leicester City

[3:00PM] Genk Vs. Rapid Viena