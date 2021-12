Juan Pablo Vargas pide perdón de hinchas de Millonarios: "Les fallé"

Deportes Tolima y Millonarios empataron 1-1 en un vibrante duelo por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Los 'embajadores' pudieron quedarse con el triunfo tras un penal desperdiciado en la última jugada del partido, cobrado por Juan Pablo Vargas.

Fernando Uribe abrió el marcador al minuto 22, con un remate de cabeza que venció a William Cuesta, tras un tiro libre ejecutado por Daniel Ruiz. El empate llegó al minuto 45 por intermedio de Sergio Mosquera.

El penal en el último suspiro provocó aplausos y críticas. Por un lado, quienes aseguraban que no la jugada no debió ser sancionada como penal, aseguraron que se trataba de "justicia divina", mientras que los hinchas del cuadro 'albiazul' lamentaban no haberse ido con los tres puntos de Ibagué.

Entra tanto, Juan Pablo Vargas no dudó en lamentar su error y a través de redes sociales les pidió perdón a los hinchas de Millonarios.

"Lo siento mucho afición, hoy les fallé. Pero todavía falta camino y la lucha continúa. Grandísimo esfuerzo de todos mis compañeros hoy", escribió.