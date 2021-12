Presidente de Llaneros: Mis jugadores tuvieron un lapsus en últimos minutos

Continúa la polémica por el partido entre Llaneros y Unión Magdalena en el cierre de los cuadrangulares semifinales del Torneo Colombiano. En diálogo con El Carrusel Caracol, el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo, se refirió a la situación.

El partido de Fortaleza

"El partido en Bogotá se puso 2-1, nosotros afanamos y metemos un gol, ahí seguimos presionando, pero desafortunadamente llega el empate de ellos".

Displicencia de los jugadores

"Si me preguntan qué pasó cuando el empate, yo quedé en shock. Me parece que lucharon hasta el último minuto, es muy fácil criticar desde la barrera. El gol del empate de ellos nos cayó como un balde de agua fría, yo me echo la culpa, soy culpable de presionarlos de que teníamos que llegar a Primera".

¿Por qué los jugadores se quedaron quietos?

"Cuando bajo al campo solamente veo a los jugadores destrozados, no dudo de las personas que laboran conmigo, no dudo de ellos, todos los días madrugo por ellos, solamente les digo trabajen y los apoyaré. Creo que los jugadores entraron en un lapsus mental. Creo que mis jugadores entraron en shock. Me parece una jugada de un partido que se pierde, donde los jugadores se desmoralizan, donde los jugadores entraron en shock y en un lapsus mental".

Sobre la demanda de Fortaleza y la investigación

"Que vengan las investigaciones que vengan. Yo saqué el comunicado y estamos abiertos a las investigaciones, pero es mi deber decirles que nosotros estamos en pro de construir y no de destruir".