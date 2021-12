“No aceptaré hacer parte de ninguna de estas listas separadas”: De la Calle

En medio de la expectativa que hay sobre las listas a Congreso de la República que la Coalición Centro Esperanza presentará para las elecciones de 2022 y será encabezada o no por Humberto de la Calle, el exjefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz aseguró que no estará en ninguna de las listas separadas de esa alianza política. Se postularía si sólo hay una.



“En vista de que han aflorado diversas listas dentro de la Coalición Centro Esperanza, manifiesto que no deseó contribuir a la división y no aceptaré hacer parte de ninguna de estas listas separadas. La unidad de todas la agrupaciones ubicadas en el centro político es esencial”, indicó de la Calle.

De la Calle insistió en la necesidad de que el centro llegue unido tanto a las elecciones presidenciales y legislativas del año 2022.



“Hago un llamado a todos los dirigentes para que asuman la obligación de actuar Unidos en esta coyuntura, convenció de la necesidad de lograr una bancada de centro coherente, disciplinada y poderosa, bien para las tareas de gobierno o para ejercer el derecho a la oposición”.



Cabe mencionar que actualmente los precandidatos presidenciales de la Coalición Centro Esperanza son Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya.