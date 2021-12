VIDEO: El abrazo entre Galán y Robledo que busca dar fin a la polémica

Luego de que el senador y precandidato presidencial Jorge Robledo dejara por accidente su micrófono abierto en medio de una sesión mixta (virtual y semipresencial) en el Congreso, en donde se le escapó un "los malparidos de los Galán", el congresista y Juan Manuel Galán, también precandidato presidencial, quisieron dar fin a la polémica.

En medio de la Convención 'Verdes Esperanza', liderada por el exgobernador de Boyacá y aspirante a la Presidencia, Carlos Amaya, Galán dio unas palabras sobre la consolidación de la Coalición Centro Esperanza, e invitó a Robledo a darse un abrazo, como muestra de que el incidente quedaba, dice él, en una anécdota superada.

"Él tuvo la valentía de reconocer su error, de presentar excusas, y eso es lo que necesita este país, que los políticos sepan reconocer sus errores, enmendarlos, y ya, para adelante, reconciliación. Unámonos, trabajemos unidos por este país que amamos tanto", dijo el líder del Nuevo Liberalismo al finalizar el evento.

Hay que recordar que tras el incidente, sobre el que Robledo pidió excusas públicamente, el hermano de Juan Manuel, Carlos Fernando Galán, había respondido también: "Fresco, senador Robledo. ¿A quién no se le ha salido un madrazo? ¡Siempre adelante!". Incluso, en redes sociales, Sergio Fajardo se tomó con humor lo sucedido y publicó una foto con los Galán, tras lo que textualmente llamó "un almuerzo muy productivo con este par de mal...".

Entre tanto, dentro de la convención, a la que asistieron todos los integrantes de la Coalición de Centro Esperanza, tanto Fajardo como Juan Fernando Cristo le insistieron públicamente a Humberto de la Calle que encabece la lista al Congreso por esta alianza política de cara al 2022. Sin embargo, pese a los reiterados llamados, el exnegociador de Paz no quiso referirse públicamente al tema.

Por su parte, Ingrid Betancourt sigue también considerando la opción de sumarse a los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño. "Yo estoy acá para servirle a la coalición. Desde donde yo pueda servir, ahí estaré. Yo estoy aquí porque he sufrido, he soñado y porque creo que es momento de que nos sacudamos de los corruptos. Lo hago sin ninguna ambición personal. Aquí no estoy como precandidata, no estoy aspirando a nada. La única aspiración que tengo es estar con ellos".

En el evento, que contó con una notable presencia de seguidores y militantes del Partido Verde, Carlos Amaya ratificó su precandidatura presidencial para el próximo año, anticipando que tendría el aval del resurgido partido 'Verde Oxígeno', liderado por Betancourt. "Gracias a todos los verdes de Colombia que asistieron a la convención, por darnos la confianza para representarlos en la coalición. Ratificamos que seremos los primeros en avanzar y los últimos en retirarnos", concluyó el exmandatario regional.