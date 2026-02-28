Desde el Centro Democrático proponen que Tomás o Jerónimo Uribe sean formula vicepresidencial

El partido Centro Democrático puso sobre la mesa la propuesta de que Tomás o Jerónimo Uribe, puedan acompañar a Paloma Valencia como fórmula Vicepresidencial, en caso de Álvaro Uribe no acepte o jurídicamente no le sea permitido esta iniciativa.

Sebastián López, Concejal y director de la colectividad en Antioquia, asegura que los hijos del exmandatario están preparados para asumir el reto.

“Qué más quisiéramos todos los colombianos que pudiera estar el presidente Uribe en la Vicepresidencia, acompañando a Valencia a recuperar este país. Sigo insistiendo. Si el presidente Uribe no quiere o no puede, ahí están Tomás y Jerónimo, dos exponentes del uribismo, muy bien formados, tesos, empresarios, formados a pulso y que representan, en su totalidad, el legado del Centro Democrático”, recalcó el político.

E insistió: “Les incomoda imaginarlo, pero millones lo respaldan. Álvaro Uribe Vélez como vicepresidente sería lo mejor para Colombia”.

Hasta el momento, Álvaro Uribe aún no se ha pronunciado sobre este escenario que planteó la candidata presidencial Paloma Valencia.