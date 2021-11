Las emotivas palabras de Fany Gauto y el jalón de orejas a los directivos

"El motivo principal es el tema de la liga, como dije es muy difícil estar solamente compitiendo 2-3 meses y entrenar todo el año. Quería más competitividad, más partidos, quiero crecer más a nivel profesional. Intenté todos estos años crecer mucho más en Colombia, pero la diferencia está en el tema del torneo, me parece que dura muy poco", le dijo Fany Gauto a El Vbar.

La paraguaya reveló que está cerca de firmar con un club brasileño. "Brasil tiene varios torneos, el Brasileiraro, el Paulista y el equipo donde voy va a participar otra vez en Libertadores, entonces para mí es una muy buena oportunidad que la verdad no quiero desaprovechar y más porque vamos a tener muchos partidos en el año, cosa que no sucede en Colombia por eso me despedí tristemente de Santa Fe dejando las puertas abiertas para volver", agregó la volante.

Gauto se mostró conmovida por dejar el país: "voy a extrañar la gente. En Colombia me sentí como en casa, nunca me hizo falta nada. El apoyo de la hinchada de Santa Fe fue fundamental. Todo ese apoyo voy a extrañar mucho. La comida también, voy a intentar encontrar un restaurante colombiano en Brasil".

La jugadora paraguaya no descarta regresar a Colombia: "la liga no ayuda mucho, por eso muchas jugadores salen de Colombia porque tienen el talento, pero obviamente no da el sustento. Si la liga dura mucho más yo quiero volver a Colombia, me enamoré de la gente de la hinchada, de todo el apoyo".

Por último, envió un emotivo mensaje: "me costó muchísimo tomar esta decisión, pensé muchas veces. Trabajé muchísimo este año para ganar la Libertadores, para darle esa alegría y una despedida digna, pero lastimosamente no se pudo. Siempre los voy a llevar en mi corazón, ojalá siga pendientes de mi carrera que yo siempre voy a estar pendiente de lo que suceda con Santa Fe".