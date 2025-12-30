Notable reducción en 2025 de los feminicidios en el Valle del Cauca: una reducción del 65%

En 2025, el Valle del Cauca registró una reducción del 65 % en los casos de feminicidio, un resultado que las autoridades departamentales atribuyen al fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención a las violencias basadas en género.

De acuerdo con la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, durante el año se consolidó la ruta de atención y se trabajó de manera articulada con la Policía Nacional, lo que permitió acompañar a más de 1.300 personas víctimas de este tipo de violencias.

“Fortalecimos las autonomías económicas de más de 1.700 mujeres, reconocimos a 14 lideresas con el galardón de La Mujer Vallecaucana, además, también impulsamos los cambios de imaginarios sociales de más de 2.000 vallecaucanos”, añadió Yurani Ordóñez, Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle.

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la implementación de los Consultorios Rosa. Actualmente el departamento cuenta con 13 espacios de este tipo, que han brindado orientación jurídica, psicológica y social a más de 8.600 personas.

El balance también destaca el impacto de la Política Pública de Mujeres, que en 2025 llegó a más de 29.000 vallecaucanas, así como el trabajo de la Casa de Mujeres Empoderadas, que acompañó a más de 4.000 mujeres en el departamento.

Desde la Gobernación del Valle se señala que estos avances hacen parte de una apuesta sostenida por la prevención, la atención integral y la garantía de derechos de las mujeres.