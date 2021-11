JEP suspende audiencia del general (r) Miguel Maza Márquez

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó suspender la audiencia del general (r) Miguel Maza Márquez, luego de admitir una acción de tutela que interpuso el exdirector del DAS, en la que argumenta que no pretende asistir a la diligencia y que no debe ser conducido a la fuerza a las instalaciones de la JEP, pues señaló que no se le puede tratar como un testigo, al ser un simple compareciente.

Ante esto, los magistrados de la JEP, determinaron que hasta que no se resuelva la tutela, no se continuará con la diligencia para garantizar el derecho al debido proceso. Por lo tanto, ordenaron suspender la audiencia que se realizaría mañana jueves.

Recordemos que en la actualidad, Maza Márquez se encuentra cumpliendo una condena de 30 años por su participación en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, y ante su no comparecencia ante la JEP, podría perder los beneficios que le fueron otorgados al someterse a la Jurisdicción de Paz.

El proceso en el que Maza Márquez entregaría la versión voluntaria se da en el marco de su compromiso con la verdad al haberse acogido a la Jurisdicción de Paz. Sin embargo, ante su desacato, el proceso quedara en pausa mientras las victimas y sus representantes han esperado por más de 30 años justicia en este caso.