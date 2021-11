De la Calle respondió a petición de Fajardo para encabezar lista al Senado

Ante la petición que, en medio de su llamado de unión a los políticos que se consideran de centro, hizo Sergio Fajardo al exnegociador de paz Humberto de la Calle, para que encabece las listas al Congreso por parte de la Coalición de la Esperanza, el también exministro aseguró que no será una labor sencilla.

"He venido trabajando como obrero en la idea de consolidar un liderazgo colectivo, ajeno a las recientes ferocidades y a las desviaciones emocionales que afectan a la política nacional. Se trata de consolidar el Estado social de derecho, que además de atender la ruptura social mediante la creación de lazos solidarios entre los colombianos, lo haga dentro de las mociones de pluralismo, respeto a la diversidad y trabajo colectivo", afirmó en un comunicado.

De la Calle consideró que "la tarea no es fácil. Tenemos diferencias. Pero todas ellas caben dentro de una concepción genuina de la democracia. En esa línea, ante la mencionada invitación, convoco a todos los posibles actores a hacer de esta una gran oportunidad para enfrentar la difícil tarea que nos reclama el país, asumiendo el compromiso inalienable de construir una única lista que representa el centro en el Congreso".

Esta alianza, según el exnegociador, "no sería una amalgama coyuntural para sumar votos y luego dispersarse. Se trata de crear una fuerza en el Congreso que mantenga el propósito, bien siendo gobierno u oposición, y que lo haga través del ejercicio de la convicción y la reflexión exclusivamente con base en el bien común".

Uno de los objetivos, dice, será que esta lista le permita a la mayoría de colombianos sentirse representados, más allá de las diferencias que tengan. "Esta no es una tarea individual. Además de los partidos de la coalición, exhortó al Nuevo Liberalismo, a los miembros del Partido Verde, que comparte nuestra orientación general, a Ingrid Betancurt, a otros líderes de centro", afirmó.

Además, De la Calle reveló que invitarían, "pensando en algo grande y no sujeto a las mezquindades de la repartija, a algunos destacados servidores públicos, ubicados en lo que podría llamarse la centro-derecha que, con moderación es cierto, han contribuido al crecimiento de este país. En un escenario de esa naturaleza me pondría manos a la obra en la tarea de construir, no una lista, sino una fuerza, una bancada que ayuda a consolidar el cambio".