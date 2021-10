Juan Carlos Echeverry propone crear la Coalición de la Experiencia

El precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry lanzó la propuesta de crear una coalición que agrupe a Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria, en lo que llamó la Coalición de la Experiencia.



“@agaviriau @enriquepenalosa @ficogutierrez ¡los invito a que conformemos la #CoaliciónDeLaExperiencia! Presentemos una visión optimista y esperanzadora a l@s colombian@s, de gente que sabe dar resultados y que quiere transformar al país”, manifestó Echeverry.



La propuesta del precandidato presidencial Juan Carlos Echeverry de crear esta nueva alianza política, surge días después de la reunión entre Alejandro Gaviria y la Coalición de la Esperanza, de la que ha trascendido no hubo mayores avances para la llegada del exrector de la Universidad de los Andes a ese sector político.

Pero la propuesta de una coalición no sólo está por el lado de Echeverry, también hubo una invitación del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a Alejandro Gaviria para conformar o estar en una alianza política.



“Dicen que Alejandro Gaviria no irá a la coalición de la esperanza. A mi me daría mucho gusto que esté en la coalición en la que yo esté: de quienes demos prioridad a construir igualdad, seguridad, progreso económico, con políticas responsables y buena gerencia”, dijo Peñalosa.