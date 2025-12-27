Sobrina de Piedad Córdoba busca llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá

Dayana Córdoba Palacios, líder social, deportista de alto rendimiento y sobrina de la exsenadora Piedad Córdoba, aspira a la Cámara de Representantes por Bogotá con una agenda centrada en seguridad ciudadana, deporte como política pública, economía popular, empleo juvenil y derechos de las mujeres.

Aunque su apellido es ampliamente reconocido en la política nacional, Córdoba asegura que su proyecto político tiene identidad propia y se ha construido desde el territorio, el deporte y el trabajo social, especialmente en barrios populares de la capital.

Es una mujer afrocolombiana, madre y nacida en Quibdó (Chocó), que ha hecho del deporte una de las principales banderas de su agenda política, al considerarlo una herramienta clave para la prevención del delito, la inclusión social y la generación de empleo, especialmente entre niños y jóvenes.

“El deporte no es un tema accesorio: es seguridad, es salud, es economía y es futuro. Una cancha activa es un lugar más protegido”, señaló.

En materia económica, su propuesta apunta al fortalecimiento de la economía popular y el emprendimiento, con énfasis en mujeres y jóvenes, sectores que enfrentan mayores niveles de desempleo e informalidad en Bogotá.

También plantea una visión integral de la seguridad, que combine prevención social, ocupación del espacio público y presencia institucional efectiva.