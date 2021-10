Pedroza: "Logramos el primer título, pero esperamos que sean dos este año"

Juan Sebastián Pedroza es el hombre del momento en Independiente Santa Fe. Junto a Alex Mejía y Carlos 'La Roca' Sánchez, el volante se ha adueñado del mediocampo del equipo y se ha convertido en una pieza clave en el planteamiento de Grigori Méndez.

En conversación con El Alargue de Caracol Radio, el jugador santafereño habló sobre la felicidad de lograr su primer título con el 'León', pero dejó claro que el equipo espera celebrar por dos este semestre, aunque primero deberá clasificar a los cuadrangulares, una tarea nada fácil

"Ganar un título es lo que quiere toda institución cada año, gracias a Dios se pudo conseguir el primero de este semestre, esperamos que sean dos. Estamos mentalizados a entrar a los ocho, se vienen partidos difíciles, pero sabemos que con el trabajo que venimos haciendo podemos conseguirlo", dijo.

En la final de la Superliga este miércoles, el jugador de 22 años fue la figura del partido, no solo por su aporte durante los 90 minutos, sino también por el golazo que anotó y con el que Santa Fe igualó el duelo en El Campín.

"El grupo está muy fuerte colectivamente, siempre nos estamos apoyando en los errores, eso hace que nos tomemos confianza. Al profe lo conozco de hace mucho, estuve en divisiones menores con él, siempre se ha caracterizado por tener equipos muy sólidos defensivamente y en aprovechar los espacios en ataque", comentó.

Para Pedroza Santa Fe es más que un equipo, se trata del lugar donde ha conseguido "todo" en materia profesional, por lo que espera continuar y darle más alegrías a la hinchada.

"Santa Fe es una institución que me ha dado todo en la parte deportiva, desde muy pequeño estoy acá y lo único que me queda es darle gracias, espero devolverle todas las alegrías que me ha dado", dijo.

Sin embargo, la tarea de clasificar a los ocho no es fácil. Santa Fe disputará seis finales más en las que deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

"En el equipo no se habla de cuentas, venimos trabajando partido a partido, se viene Neiva que es una plaza complicada y solo estamos mentalizados en sacar los tres puntos, después pasar la página y conseguir otros tres puntos", agregó.