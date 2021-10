Vásquez: "Clasificar a la final de Copa fue un objetivo, nos falta un paso"

Jhonny Vásquez, jugador del Deportivo Pereira, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la gesta del cuadro 'matecaña' al clasificar a la final de la Copa Colombia tras vencer al Deportes Tolima en tanda de penales este miércoles.

En la semifinal se vivió un vibrante encuentro entre Pereira y Tolima, que dejó al 'matecaña' clasificado a la final y logró algo histórico para el equipo: la primera final en la máxima categoría del FPC.

"Gracias a Dios que me dio la oportunidad de llegar al Deportivo Pereira, poder tener la satisfacción de después de tantos años poder ascender, vivir algo anormal como la pandemia, donde el club se portó a la altura, y este año de mucha bendición, hasta el momento sabemos que tenemos que concretar el otro objetivo que tenemos, es en le día a día, disfrutarlo", comentó Vásquez.

El capitán hizo parte del equipo que alcanzó el ascenso, ahora están alejados de volver a perder la categoría y, para completar, se clasificaron a la final de la Copa Colombia.

"Estamos consolidando un objetivo, todavía falta un paso más, pero vamos por buen camino, en la competencia el equipo están todos al 100, así se consiguen los objetivos", dijo.

El objetivo era uno al principio de semestre, conservar la categoría. Con el paso del tiempo y el buen momento que vive el Pereira, no solamente está el deseo de mantenerse en Primera, sino que alcanzar un título no es una meta que no esté trazada.

"En el camerino siempre hemos inculcado la disciplina, el bienestar del camerino es fundamental para que el cuerpo técnico pueda trabajar bien. Después de que se esté consolidando el camerino van a salir cosas muy buenas. Es el camino, mostrar disciplina, nobleza y humildad para saber escuchar y colocar todo en práctica", comentó.