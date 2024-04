Asesino del urólogo, Juan Guillermo Aristizábal anticipó el crimen en un manuscrito

Medellín

John Ferney Cano González, el homicida de un médico en la Clínica Medellín de El Poblado, redactó un manuscrito de 369 páginas en el que relató de manera muy cruda y desgarradora detalles de su vida y del asesinato del urólogo, Juan Guillermo Aristizábal.

En el documento reconoce que su resentimiento contra el médico surgió del que él considera un mal procedimiento que le realizó. Una circuncisión que generó graves dificultades a su salud.

Tal vez la parte más dolorosa del libro es final, la carta a su hermano.

“Querido hermano, el destino me ha brindado la posibilidad de castigar por propia mano a quien, por unos miserables pesos, osó lesionarme gravemente. He meditado durante bastante tiempo esta decisión, y he llegado a la conclusión de que necesito hacer esto para sentirme bien conmigo mismo”, se lee en la página 362 del documento.

Insiste en que confió “en ese infame individuo, e hice lo que él sugirió. Pero como tú sabes, aquello fue un lamentable error. No reconozco, bajo ningún concepto, que el procedimiento realizado por quien considero mi único enemigo haya servido para nada positivo, por el contrario, mi situación empeoró, a tal punto que mi dolor se ha vuelto realmente insoportable”.

Agrega que sólo “recibí mentiras, burlas e hipocresía de ese vil traidor y su ayudante, ya que ella me dijo que ese médico era muy bueno, algo de lo que difiero indudablemente. Y no conforme con sus mentiras, llegó a burlarse en mi propia cara por lo que me había sucedido. No debí confiar en esas dos personas”.

Finaliza la carta pidiendo a su hermano que no hable con nadie sobre el tema porque la ley no lo obliga a ello.

“No hables de esta situación, mucho menos con la policía o fiscalía. Tú tienes el derecho de guardar silencio, y te pido que lo guardes para mí. Procura sellar mi ataúd, para que los demás dejen de insinuar cosas que no son. No quisiera ser exhibido, y tampoco que se pongan los típicos carteles con mi nombre, evita todo eso, te lo pido por favor”.

La carta tiene fecha del 29 de febrero de 2024 y el crimen se cometió el pasado 18 de abril.

¿Cómo sucedió el crimen?

El pasado 18 de abril, John Fredy Cano González, ingresó armado a las instalaciones de la Clínica Medellín, ubicada en el barrio El Poblado, en la comuna 14, de la ciudad.

Este hombre llegó hasta el piso nueve del centro médico, en donde estaba ubicado el consultorio del Urólogo, Juan Guillermo Aristizábal, allí lo atacó con el arma de fuego a él y a su secretaria.

Esta situación generó caos en toda la clínica y obligó a su evacuación, mientras que el hombre, para tratar de dispersar a las autoridades, comenzó un incendio en el consultorio del médico tras cometer el crimen.

Bomberos de la ciudad atendieron la conflagración de manera inmediata. Y horas más tarde, las autoridades encontraron sin vida al agresor en el baño del consultorio.