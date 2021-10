Militares acreditados como víctimas podrían postularse a curules de paz

El director de la Unidad para la Unidad de Victimas, Ramón Rodriguez, aclaró que los militares que estén en el Registro Único de Víctimas (RUV) también podrían inscribirse como candidatos a las 16 curules de paz que fueron pactadas en el Acuerdo de Paz y que estarían desde el próximo año en la Cámara de Representantes.

Según Rodríguez en el RUV hay 388 mil militares registrados como víctimas y de estas 280 mil personas que hicieron parte del ejercito nacional por lo que, de cumplir con otros requisitos, también podrían acceder a las curules.

“Allí está la posibilidad para que se puedan presentar porque ya cumplen con el requisito de estar en el registro único de víctimas, ahora hay que ver quien los postula de acuerdo con lo que esta establecido en el decreto y nosotros expediremos la certificación correspondiente”, aseguró.

Sobre las curules, el consejero Presidencial para la Estabilización Emilio Archila ratificó que el gobierno tiene lista la identificación de excombatientes para evitar su participación en estos escaños.

“La oficina del Comisionado de Paz tiene la identificación de quienes eran excombatientes de manera que estas personas no puedan participar, la sanción sería muy severa por que si alguien incumple aplicaría la silla vacía, que quiere decir que, no solamente la persona no podría estar en el congreso, sino que quien lo haya postulado pierde esa representación”, añadió.

Cabe recordar que las 16 curules, que se concertaron en el punto 2.3.6 del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc, están conformadas por municipios de territorios como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, Córdoba, Tolima y Antioquia.