Aguilar: "No nos vinimos abajo, pero hemos cometido errores que cuestan"

Atlético Nacional se mantiene en lo más alto de la tabla de la Liga Colombiana, pero no ha ganado en los últimos dos partidos. Deportivo Pereira le quitó el invicto al cuadro 'verdolaga' y con apenas un punto de los últimos seis posibles, los antioqueños ven de cerca a Millonarios en la segunda posición.

En conversación con El VBar de Caracol Radio, el jugador de Atlético Nacional Felipe Aguilar destacó que desde su regreso al equipo ha intentado estar en su mejor nivel, pese a los obstáculos que ha visto.

"Me he sentido bien, con los partidos mucho mejor, tuve una para larga de lesión y por la demanda de Nacional, lo importante es sumar sesiones, entrenamientos, para llegar a mi mejor nivel", dijo.

Aguilar fue titular en la pasada derrota de Nacional ante el Pereira y fue consciente en que el equipo ha cometido errores que le han costado puntos, pero resaltó que no se ha venido abajo.

"Hemos cometido errores que nos han costado caro, no es que nos hayamos venido abajo, tenemos mucho trabajo por hacer, todo es parte del proceso", comentó.

"No es que el equipo haya decrecido, los partidos con Pasto y Pereira, que no tuvimos resultados positivos, tuvimos errores, a veces no estamos en nuestro mejor día. No hemos tenido los mejores días en cuanto a lo futbolístico y también puede ocurrir que los rivales plantean mejor sus estrategias", añadió.

El central del club antioqueño hizo énfasis en que Atlético Nacional está obligado a ganar, sin importar que tenga la clasificación en el bolsillo.

"Para Nacional siempre va a ser una obligación ganar, más por la sequía que hemos tenido de títulos en los últimos años, está la necesidad, la obligación y el deseo, todos los días trabajamos para eso", aseguró.