Aznar también critica al Papa y AMLO por "perdón a México"

En España se han sumado más personajes a la polémica generada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien criticó al papa Francisco porque pidió perdón a México por los errores que la Iglesia católica pudo haber cometido durante la conquista.

Durante una convención del Partido Popular, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, manifestó que no va a "engrosar las filas de los que piden perdón en la época en la que se pide perdón por todo", y agregó que no le importa quien es el que lo esté diciendo, en referencia al pontífice.

Las críticas de Aznar fueron directo contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien es el que más ha insistido en que España debe pedir perdón a su país por lo ocurrido en la conquista.

"¿Usted cómo se llama? Es Andrés Manuel López Obrador. ¿Andrés por parte de los aztecas? ¿Manuel por parte de los mayas? ¿López? ¿Qué es eso?", señaló Aznar burlándose del nombre del mandatario que es de claro origen español.

Después agregó que "si no hubiesen pasado ciertas cosas", AMLO no estaría donde está ni se podría llamar como se llama. También dijo que no podría ser bautizado y que mucho menos se hubiera producido la evangelización de América.