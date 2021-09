¿Qué es una dieta?

Una dieta, como la conocemos culturalmente, es el acto voluntario en donde una persona elige restringir su comida. Hoy en día esta definición es importante porque la cultura de la dieta también puede disfrazarse dentro de una supuesta “cultura del bienestar”, para venderte ideas de restricciones que se llaman: estilo de vida o alimentación inteligente.

Pero hay que tener una cosa clara, si estás comiendo menos de lo que necesitas comer, estás una dieta.

¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando hacemos una dieta?

Nuestra biología no capta la importancia de los estándares de belleza, ni que las restricciones son un código cultural. Pero sí entiende que hay algo que no está bien.

Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, y aquellas cosas que son absolutamente necesarias para vivir, como la comida, las tratará de almacenar si detecta un déficit calórico. Cuando no comemos lo suficiente, pensaremos, naturalmente, más en comida y estaremos más irritables y ansiosos.

La mentalidad de dieta en acción

La cultura ha divido el mundo de la comida en dos: buenos y malos. Esto ocurre en la medida en la que hacemos dietas, puesto que vamos perdiendo una naturalidad con la comida. Esa que nos da premios y castigos. Pero, ¿será que estas categorías y juicios nos guían y fomentan mejores decisiones? La verdad es que ocurre, en muchos casos, el efecto contrario. La rigidez inhibe la capacidad de comer desde la sabiduría del cuerpo, en donde nos autorregulamos con la comida, sin esfuerzos y, sin la necesidad de reglas.

¿Es la regulación con la comida una capacidad natural?

Saber navegar el mundo de la comida sin estrés es saber parar de comer, escoger los alimentos y no pensar en comida si ya estamos saciadas. El proceso de hacer dietas de manera crónica, va generando una ruptura en la confianza que tenemos frente a los alimentos y genera una incapacidad de comer tranquilamente. La obsesión con este control de dietas y restricciones, puede desatar un desorden alimenticio.

Estos distanciamientos de confianza, nos hacen daño, nos hacen creer en una realidad que no es y golpea nuestra autoestima. Creemos que, si no podemos sostener una dieta, es nuestra culpa, y que, si empezamos a tener atracones, se deben a una supuesta naturaleza insaciable y descontrolada. La restricción puede crear una cascada de culpa con la que no tienes ningún control.

