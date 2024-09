Diez municipios de Nariño no tienen suscritos convenios con Cuerpos de Bomberos

Pasto-Nariño

En medio de la compleja situación de emergencias por incendios forestales en el departamento de Nariño a causa de las altas temperaturas y la acción humana, Cuerpos de Bomberos de varios municipios no tienen como operar, esto debido a que los acaldes municipales no han suscrito los respectivos convenios. Esto pasa en diez municipios, mientras que en otros quince los suscribieron en febrero pasado ante un requerimiento de la Procuraduría, pero a la fecha éstos no han hecho los desembolsos de dinero, lo que ha calificado el delegado departamental de Bomberos Ricardo Méndez, como un engaño.

En promedio en Pasto las unidades bomberiles están atendiendo entre seis y siete incendios forestales cada día, en las últimas horas la cifra creció con once emergencias en total, y ante la magnitud de emergencias en otros municipios han tenido que prestar apoyo.

Escasez de agua

A los incendios se suma otra problemática, la escasez de agua en 25 municipios del departamento en donde no ha llovido haca varios meses.

En el Puesto de Mando Unificado que se realizó en las últimas horas se acordó adoptar medidas de contingencia para abastecer a la comunidad a través de carrotanques, confirmó a Caracol Radio el gobernador encargado de Nariño, Benildo Estupiñán.

Alerta por incendios

En el departamento de Nariño hay alerta roja y naranja en la mayoría de municipios por la probabilidad de que se presenten incendios forestales confirmó el delegado departamental de Bomberos del departamento, Ricardo Méndez quien hizo un llamado a la comunidad a no encender fogatas, ni realizar paseos de olla, tampoco arrojar colillas de cigarrillo encendidas, puesto que varias de estas practicas han originado las emergencias de los últimos días.

Así mismo indicó, que población migrante que pernocta a la intemperie está encendiendo hogueras para abrigarse generando también varias emergencias.