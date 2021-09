ACIEM: Colombia plantea construir una planta nuclear

En el plan energético se tiene previsto que al 2030 se pueda incorporar una planta nuclear para fortalecer la capacidad del sistema interconectado energético nacional, aseguró el presidente de ACIEM, Jaime Arenas.

Dijo que esta propuesta no tiene sentido teniendo en cuenta que en el mundo se viene impulsado otros proyectos que no sean contaminantes y no generen un riesgo para la humanidad.

“No son claras las razones por la cuales se propone construir una planta nuclear de 2.000 megavatios con los altos costos que implicaría su construcción y los riesgos implícitos en este tipo de proyectos tanto a nivel social como ambiental”, subrayó.

Añadió que para ACIEM, el montaje de plantas nucleares no son una opción viable y útil, más aún cuando Colombia tiene una matriz energética muy rica en diferentes campos para alcanzar un pleno desarrollo en las próximas décadas.

El pronunciamiento fue realizado por el presidente de ACIEM durante el acto de instalación de ENERCOL 2021.