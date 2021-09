Avanza proyecto que busca garantizar el derecho fundamental al agua

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate la reforma constitucional que busca que el agua sea un derecho fundamental en Colombia, con miras a garantizar el acceso a este recurso.



“Colombia es un país privilegiado hídricamente, pero para garantizar su preservación, protección de páramos, de cuencas y garantizar el acceso al agua en condiciones de salubridad, hay que garantizar inversiones en infraestructura y en protección hídrica”, indicó la senadora de la Alianza Verde Angelica Lozano.



Agregó que “aquí están en juego los derechos de los vivos, actualmente, pero también de generaciones futuras para garantizar el acceso al agua”.

Se trata de una iniciativa que no es la primera vez que hace trámite en el Congreso, pues ha sido radicada, con el actual texto, en 5 ocasiones y se espera que en esta oportunidad sí sea aprobado.



“En el año 2017 llegamos hasta el sétimo debate, se superó el séptimo debate y la forma de hundirlo fue no agendando al otro día la sesión para el octavo debate y así que no se aprobara”, añadió.



La reforma constitucional continuará su trámite en la plenaria del Senado de la República.