Mi campaña en el año 1994 fue manejada de la manera más pulcra: Pastrana

Luego de conocerse una carta de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, en la que criticaron las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana en la Comisión de la Verdad y en la que también hablaron en una entrega de recursos a su campaña presidencial, el exmandatario se pronunció.



En un comunicado de 8 puntos el expresidente Pastrana defendió su campaña y reiteró sus denuncias contra el también exmandatario Ernesto Samper.



“La comunicación no desmiente en ninguno de sus apartes, la carta firmada por los Rodríguez Orejuela sobre la financiación del Cartel de Cali y otros narcotraficantes a la Campaña de Ernesto Samper en 1994. Por el contrario, ratifica una vez más, que el narcotráfico compró la presidencial de ese entonces”, indica Pastrana.



Agregó que “de manera clara, la comunicación ratifica que Ernesto Samper fue interlocutor de los Rodríguez Orejuela aunque “hace muchos años no hablamos con el doctor Samper”. Ya Colombia conocía la cercanía de los Rodríguez Orejuela con Ernesto Samper y esta carta ratifica esa interlocución”.



Frente a las denuncias contra su campaña presidencial, Pastrana aseguró que está fue manejada de manera transparente.



“Mi campaña en el año 1994 fuemanejada de la manera más pulcra por LuisAlberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco, sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jamás han estado investigados por vínculos con el narcotráfico”.



También se refirió a los escándalos de corrupción relacionados con Dragacol y Chambacú.



“Los escándalos de Chambacú y Dragacol se originaron en el gobierno Samper y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana, sin que yo haya estado vinculado”.

Finalizó diciendo que ha luchado contra el narcotráfico. Reiteró que a la campaña de Ernesto Samper ingresaron dineros irregularidades y qué hay pruebas que así lo demostrarían.



“Toda mi vida he luchado contra el narcotráfico; fui secuestrado por Pablo Escobar; En 1994 tuve el valor de denunciar la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Samper revelando los llamados “narcocassetes”, prueba reina del proceso 8000. Por eso fui perseguido por ese gobierno y muchos compatriotas me tildaron de apátrida, por haber hablado con la verdad”.