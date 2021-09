Álvaro Pava habló sobre imprecisiones en carta de los Rodríguez Orejuela

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Álvaro Pava Camelo, actual embajador de Colombia en Argentina, se refirió al documento que entregó el expresidente Andrés Pastrana a la Comisión de la Verdad.

"Me parece que ese párrafo tiene imprecisiones. Mi padre no se llamaba Álvaro. Lo que yo puedo decir es que ellos me citan como testigo. Yo fui directivo de la campaña que fue derrotada, la de Andrés Pastrana, pero, soy testigo de la pulcritud con la que se manejo la campaña", contó el embajador.

Pava afirmó que no sabe como él podría ser testigo de una de las campañas más investigadas y que resultó en que se obedeció a todos los parámetros normales.

En la carta se afirma que el periodista Alberto Giraldo sabía sobre los dineros que se habían contribuido a la campaña de Andrés Pastrana, sin embargo, Pava afirmó que en el libro de Giraldo se detalla que esto no fue así:

"Alberto Giraldo, en su libro, aseguró que no se recibió dinero. Me parece que estamos reviviendo un tema que ya estaba resuelto. Alberto Giraldo era una persona reconocida en el país, cercana a todos los organismos del poder, como periodista consultaba y comentaba con todos lo que conocía, el mismo Alberto en su libro aseguró que la campaña de Andrés no se recibió dinero", dijo.

El embajador afirmó que la carta se da porque, según los Rodríguez Orejuela, Andrés Pastrana faltó un compromiso con ellos: "Ellos se duelen de que el doctor Pastrana faltó un compromiso con ellos. Eso al parecer hizo aparecer esta carta. Yo me alejé de Alberto Giraldo por sus vínculos como relacionista público del Cartel de Cali", finalizó.