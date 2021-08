Netflix: las series y películas que llegan a la plataforma en septiembre

Más entretenimiento llega al cátalogo de Netflix en septiembre. Una gran variedad de series, películas y documentales se suman a la "guerra de las plataformas de streaming" y el mes de septiembre no es la excepción.

A continuación le mostramos algunas de las producciones más esperadas por los suscriptores y otras sorpresas más que no dejan de llamar la atención:

PELÍCULAS

>Más allá de la fiesta

> ¿Cuánto vale la vida?

>Lassie vuelve a casa

>Slender Man

>Amores perros

>Cuentos al caer la noche

>BAC Nord: Brigada Anticriminal

>El olvido que seremos **Galardonada cinta del director Fernando Trueba

> Fuimos canciones

>Nadie sale con vida

SERIES

> Los 100: Temporada 7 > Q-Force >Hotel Del Luna: Temporada 1

> La casa del papel parte 5: volumen 1 **

>The Circle: EE.UU. T3

>Lucifer: Temporada 6

> Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo: Temporada 2

>Jack Whitehall: Travels with My Father – Temporada 5

>Brooklyn Nine-Nine: Temporada 7

>Nailed It!: Temporada 6

>Jugando con fuego: Latino

>Final Space: Temporada 3

>Sex Education: Temporada 3

>El juego del calamar

>Keeping Up with the Kardashians: Temporada 6

>Amor en el espectro: Temporada 2

>Dear White People: Volumen 4

>Jaguar

>Misa de medianoche

>Reas: Nueva Orleans

Anime

>Kuroko no Basket: Temporada 3

>Yowamushi Pedal

>Yowamushi Pedal Grande Road

Documentales

>Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo

>Misterios del Titanic

>Schumacher***

>Fantasma

>Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration

>Al descubierto: Punto de break

>Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali