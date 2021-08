Los jóvenes que impulsan la candidatura de Alejandro Gaviria

Luego de su postulación oficial a la presidencia de Colombia, Alejandro Gaviria inicia su campaña en firme, dejando la rectoría de la Universidad de los Andes y buscando oficialmente apoyos que le impulsen su deseo de gobernar el país desde 2022. "Jóvenes que Llevan la Contraria" es el movimiento que promovió inicialmente la candidatura de Gaviria desde inicio de año y que cuenta con más de 3000 voluntarios en todo el país y el exterior.

"Vemos un líder, mucho más allá de lo político, alguien con quien se puede hablar, es una figura con la que se puede hablar con una conexión real con los jóvenes", dice Marla Gutiérrez, abogada y activista política, quien ha liderado la campaña en pro de la candidatura de Gaviria. "Los maltratos contra otros, no es una victoria", añade.

"Tenemos siete ejes fundamentales sobre los que venimos trabajando: la implementación del Acuerdo de Paz, una reforma fundamental a la política de drogas, la transición energética, un avance en una justicia tributaria, equidad de género, con respeto a las libertades y oportunidad para los jóvenes, necesitamos crear empleo y oportunidad para salir adelante", complementa Andrés Yepes, abogado y joven voluntario del movimiento en Bogotá.

Lo anterior cobra sentido en la presentación oficial de Gaviria, quien dijo "tenemos que generar oportunidades para millones de jóvenes, enfrentar la crisis climática y evitar la violencia, sé que el Gobierno no va a resolverlos todos, pero sí puede desatar una fuerza transformadora", además añadió que "mi propósito no es impedir la llegada de alguien, no es una gesta personalista, es, si se quiere, un trabajo colectivo".

Según conoció Caracol Radio, Alejandro Gaviria empezaría por recoger firmas para presentar legalmente su candidatura a la presidencia, sin embargo, también ha recibido propuestas del Partido Liberal, desde la "Coalición de la Esperanza" y desde el mismo "Pacto Histórico", a la cabeza de Gustavo Petro.