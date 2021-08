Talibanes buscan puerta a puerta a afganos que colaboraron con extranjeros

Después de tomar el poder el domingo, los talibanes empezaron a dar declaraciones públicas e incluso en medios de comunicación en donde afirmaron que esta vez sería diferente y garantizaron que iban a respetar a los afganos e incluso a dar una amnistía general.

Pero ahora el diario The New York Times publicó un informe confidencial de la ONU realizado por el Centro Noruego de Análisis Globales que dice que las garantías no son reales y que los talibanes han intensificado la búsqueda de las personas que colaboraron con tropas extranjeras, particularmente con Estados Unidos y la OTAN.

Según ese reporte desde el comienzo de la semana han ido casa por casa a buscar a quienes tienen identificados. Incluso están haciendo intervenciones en la multitud que se encuentra en el aeropuerto de Kabul para evitar que sean evacuados por otros países.

Agrega que si no los encuentran están incluso amenazando con matar o detener a integrantes de sus familias hasta que esos colaboradores decidan entregarse.

Según el diario, ese riesgo también lo están corriendo exintegrantes de la fuerza pública de Afganistán, incluyendo Ejército y Policía, y sobre todo los que hacían parte de comandos especiales.

Muchas de estas personas están siendo reclamadas y evacuadas por países como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, en donde ya han ofrecido refugio para miles. Pero hay otras que no alcanzaron a llegar al aeropuerto de Kabul y que siguen escondidas por el miedo a represalias.