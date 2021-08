Epa Colombia y una multa de más de $450 millones: ahora venderá gomitas

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a aparecer en su cuenta de Instagram y se le vio mejor de ánimo. Sin embargo, le dio otra mala noticia a sus seguidores.

El Tribunal Superior de Bogotá la condenó a 63 meses de prisión, pero ahora la influencer confirmó que también tenía una multa de más de $800 millones, que quedó reducida a la mitad. Y mencionó que con esta multa está pidiendo la prisión domiciliaria.

"Estoy pasando momentos muy duros de mi vida. Estoy pidiendo la prisión domiciliaria porque yo tengo que salir a trabajar. Ha pasado de todo, me toca pagar una multa de $472 y eso que era como de $800, solo que me la rebajaron al 50%. Es mucho dinero que me toca pagar. Ayer pagué nómina de mis empleados, que tienen que comer y vivir. Esta mañana me fui al laboratorio y hoy empecé a sacar las gomitas de biotina, que me las entregaron del Invima", contó.

Así las cosas, la influencer empezará su venta con gomitas de biotina, así como seguirá su rumbo con las peluquerías y keratinas que tiene a la venta. Por ahora no se ha confirmado sí habrá órden de captura o podrá cumplir con prisión domiciliaria.