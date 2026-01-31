Kanye West regresa a los escenarios en México tras 17 años de ausencia en Latinoamérica

El cantante y productor estadounidense Kanye West, conocido actualmente como Ye, regresa a los escenarios con su gira “YE LIVE”, marcando su retorno a Latinoamérica después de 17 años. El artista se presentará el 30 y el 31 de enero en México, un país clave para este esperado reencuentro con su público en la región.

Kanye West es considerado uno de los referentes más influyentes del hip hop a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha acumulado cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y ha dejado una huella profunda tanto en la música como en la cultura popular. Además de su faceta artística, es ampliamente conocido por su relación con la celebridad Kim Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos.

Le puede interesar: ‘Vultures 2′: el nuevo álbum de Kanye West cambió su fecha de estreno

¿Quién es Kanye West?

Kanye West nació en Atlanta, Georgia, pero creció en Chicago, ciudad que marcó profundamente su identidad artística. Inició su carrera a comienzos de los años 2000 como productor musical en el sello 'Roc-A-Fella Records’, donde trabajó con importantes artistas y empezó a consolidar su nombre en la industria.

Su salto definitivo llegó cuando pasó de la producción al micrófono con el lanzamiento de su álbum debut “The College Dropout” (2004). Este trabajo no solo fue un éxito comercial y de crítica, sino que también le valió su primer premio Grammy y lo posicionó como una figura disruptiva dentro del hip hop, un género que en ese momento se resistía a la experimentación sonora.

A partir de ahí, ‘Ye’ se caracterizó por desafiar constantemente las normas del género, incorporando nuevos sonidos y narrativas que incomodaron a la industria, pero que al mismo tiempo abrieron el camino a una nueva generación de artistas.

Lea más aquí: Kanye West tiene en mente lanzar estudio de cine para adultos.

¿Por qué es famoso Kanye West?

La fama de Kanye West se explica por su impacto en varios frentes. En lo musical, revolucionó el hip hop al fusionarlo con otros géneros como el ‘R&B’ y al reintroducir elementos técnicos como la Roland TR-808, una caja de ritmos clave en la evolución del sonido urbano moderno.

Su enfoque innovador ayudó a consolidar el hip hop como un género dominante en la música comercial global.

Más allá de la música, Kanye también se convirtió en un referente de la moda. Sus colaboraciones con marcas como ‘Nike’ y posteriormente ‘Adidas’ dieron origen a la línea Yeezy, cuyos modelos como las Air Yeezy o las Yeezy 350 se transformaron en piezas altamente codiciadas dentro del mercado de la moda y el coleccionismo.

Le puede interesar: El rapero estadounidense, Kanye West, se disculpa por sus comentarios antisemitas

¿Por qué Kanye West es tan polémico?

Desde el inicio de su carrera, Kanye West ha sido una figura controversial. Su manera de vestir rompió con los estereotipos tradicionales del rap, y sus declaraciones públicas abordaron temas sensibles como la homofobia en el hip hop y el racismo estructural en Estados Unidos, lo que lo mantuvo constantemente en el centro del debate.

La polémica se intensificó tras la muerte de su madre, Donda West, en 2007, luego de una cirugía estética. A partir de ese momento, el artista protagonizó múltiples episodios mediáticos, como la interrupción del discurso de Taylor Swift en los premios Grammy, declaraciones antisemitas, comentarios polémicos sobre la comunidad afroamericana y su apoyo público al presidente Donald Trump.

Le puede interesar: El rapero Kanye West fue acusado nuevamente de agresión y tráfico sexual por su antigua asistente

Estas controversias provocaron la ruptura de contratos con grandes marcas y el distanciamiento de la industria. Aun así, Kanye West sigue siendo una de las figuras más influyentes y debatidas de la cultura contemporánea, capaz de generar atención global cada vez que anuncia un nuevo proyecto o, como ahora, su regreso a los escenarios.