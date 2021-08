Amigas, no nos fuimos a la cárcel: Epa Colombia

Epa Colombia reapareció en redes sociales junto a su novia tomando con humor la situación por su condena de 5 años por los daños a Transmilenio en las manifestaciones en Bogotá en el 2019.

“Hola amigas, estamos en la casa. No nos fuimos a la cárcel, estamos felices, nosotros somos los 4”, dijo Epa Colombia mientras descansaba con su novia en la cama.

Cabe destacar que, según la sentencia conocida la semana pasada, Epa debe cumplir una pena de 5 años y pagar una multa de más de 400 millones. Hasta el momento no tiene la posibilidad de acceder a prisión domiciliaria.

“Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos. Fui hasta la Fiscalía, las oficinas de TransMilenio, que yo les pagaba con las keratinas mes a mes pero que no quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad. Siempre toco puertas para seguir cambiando y demostrar que puedo ser una mujer diferente, por ningún lado me han escuchado”, dijo la empresaria dedicada en la keratina.