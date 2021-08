¿Foto premonición? Messi explicó la razón de su reunión con amigos del PSG

En la rueda de prensa de despedida de Lionel Messi del Barcelona hubo espacio para todas las preguntas habidas y por haber entorno a la situación del jugador argentino. Una de esos cuestionamientos tuvo que ver con la foto que subió Neymar a sus redes sociales junto a otros jugadores del PSG y Messi.

La foto, publicada hace más de una semana, abrió espacio para todo tipo de especulaciones, pues Messi todavía no tenía definida su situación en el Barcelona y los rumores de su vinculación al equipo parisino siempre han estado activos.

No obstante, esta reunión se produjo en las vacaciones de los futbolistas y cuando todo parecía indicar que las negociaciones iban encaminadas para que Messi continuara en el Barcelona, situación que dio un giro total de un día para otro y terminó con la salida del astro argentino del club de sus amores.

Sobre la foto, Messi aseguró que se trató de una coincidencia en las vacaciones y que se le dio más importante de la que debía.

"Yo me iba a juntar con Di María y Paredes. Lo habíamos hablado en la Copa que íbamos a estar en Ibiza para que nos juntáramos un día. El día antes de venirnos queríamos pasar la noche. Me llama 'Ney' (Neymar), que también soy amigo, y me dice 'estoy en Ibiza, vamos a vernos'. Le digo bueno. Fuimos, comimos un asado de amigos, estaba Verratti también y después nos hicimos una foto, pero la foto del momento que estábamos compartiendo", dijo en la rueda de prensa.

Sin embargo, Messi confirmó que hubo bromas de parte de sus amigos y posiblemente futuros compañeros, respecto a su vinculación al PSG.

"Es más, hubo bromas en ese momento. Me estuvieron diciendo 'dale vení, venite para el París'. Todo de broma, fue una casualidad que después pasa lo que pase y se le da más importancia a esa foto, pero no hay nada raro en esa foto", agregó.

Lo cierto es que todo parece indicar que los caminos de Messi conducen a París, luego de que este domingo se confirmara su salida de Barcelona y su padre, Jorge Messi, recibiera el contrato después de las conversaciones iniciadas.