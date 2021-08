Messi se despidió del Barcelona luego de que se llegara a un acuerdo con el club, sin embargo, extrañamente Joan Laporta aseguró que la salida del argentino se debe a un problema de la Liga. Del mismo modo, el futbolista confirmó esta situación y manifestó que hizo todo por continuar en el club, incluso ofreció reducirse su salario.

El estado económico del Barcelona no ha sido el mejor en los último años, y el alto salario de Messi y varios miembros de la plantilla pudo ser uno de los inconvenientes para "cuadrar caja" y quedar con los topes establecidos por la Liga. No obstante, Messi se quería quedar en el club y dio todo de él en las negociaciones.

"La noticia de que el Barca y Laporta me pidan una rebaja del 30% el jueves es absolutamente falsa. Es mentira. Ofrecí reducir mi contrato en un 50%, y luego no me pidieron nada más", dijo.

"Hice todo lo posible. El club, Laporta dijo que no se pudo por un tema de Liga. Pero escuché muchas cosas que se dijeron de mí porque no seguía, pero aseguro que de mi parte hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme, pero este año sí y no se pudo", agregó.

Finalmente, aunque todo estaba acordado, por un tema de la Liga, el mundo del fútbol no verá, de momento, a Messi vestido de blaugrana en una nueva temporada.

"El club tiene una deuda muy grande, no quieren endeudarse mas y se dio cuenta que no se podía hacer. La Liga tampoco se lo permitía y para qupe alargarlo más si es imposible. Todos estábamos convencidos de que iba a llegar. Teníamos todo arreglado y no había ningún problema. De mi parte nunca engañé a la gente", dijo en la rueda de prensa de despedida el futbolista argentino.