Histórico: En medio del llanto, Messi se despidió del Barcelona

El día menos esperado en el mundo del fútbol llegó. Lionel Messi se despidió conmovido del Barcelona en un acto público donde le costó iniciar con sus palabras por la tristeza que se le notaba el hecho de dejar el club de sus amores.

El astro del fútbol, confesó que cuando pasó lo del burofax hace un año, estaba preparado para irse del club, pero ahora no, ya que se encontraba convencido junto a su familia que seguiría en la institución 'blaugrana'.

"En estos días estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. No me salía nada, es muy difícil esto para mí después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado, cuando se armó el lío del burofax sí lo estaba, sabía lo que tenía que decir y estaba convencido, pero este año no, estábamos convencidos que íbamos a seguir en nuestra casa. Siempre sobrepusimos el bienestar nuestro", dijo luego de comenzar con sus declaraciones.

"Hoy me toca despedirme, fueron muchos años acá. Llegué con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer y mis hijos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad. Solo me queda agradecer todo lo vivido, a mis compañeros y excompañeros, a toda la gente del equipo. Crecí con los valores de este club", continúo el argentino en sus declaraciones de despedida.

"Nunca me imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero me hubiese gustado con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación. Los extrañé mucho en tiempo de pandemia, y me retiro de este club sin verlos después de año y medio", finalizó Messi antes de responder las preguntas de la prensa.