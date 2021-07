"Terrorista es quien criminaliza a un joven por exigir sus derechos": Petro / ()

Ante el anuncio del ministro de Defensa, Diego Molano, de la captura de 12 integrantes de las denominadas 'Primeras Líneas', "con explosivos, municiones e insumos para generar violencia en el marco del 20 de julio", el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro criticó la postura que, considera, está tomando el gobierno.

"Increíble. ¿De verdad los cascos de constructor se les volvieron subversivos? ¿De verdad bautizaron a la juventud de terrorista por no dialogar? La violencia mediática contra la juventud y la actitud del gobierno de criminalizar la juventud que protesta es el crimen", afirmó el líder de la Colombia Humana, en redes sociales.

Por lo mismo, Petro señaló que "exigir educación, empleo o salud no es terrorismo, señores y señoras. Sus hijos no son terroristas. Los jóvenes pobres y excluidos no son terroristas. Terrorista es el que criminaliza a un joven porque exige sus derechos. Decidieron criminalizar la protesta y dejar indefensa las personas ante las balas oficiales mortales".

Petro, sin embargo, no ha sido el único de los congresistas de oposición que ha criticado esta reciente postura del Gobierno. Recientemente, la representante María José Pizarro instó a la Fuerza Pública a garantizar el derecho de la protesta pacífica, sin estigmatizaciones. Gustavo Bolívar, por su parte, criticó que "entre tanto paras, narcos, genocidas, corruptos y asesinos de 1.212 líderes sociales siguen de vacaciones".